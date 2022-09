اليسير: المجتمع الدولي بالإضافة لقطر وتركيا يتحملون مسؤولية دمار ليبيا

ليبيا – قال عضو المؤتمر الوطني العام عبد المنعم اليسير بشأن دور المؤتمر الوطني من الواقع الأمني في تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه عندما تم الوصول للمؤتمر الوطني بعد الانتخابات اتضح أن البلاد مختطفة بالكامل، وليس لها جيش وشرطة، والسجون مسيطر عليها بشكل ممنهج.

اليسير أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الحدث” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه حينها وقبل بدء تنظيم اللجان الدائمة للمؤتمر تم تشكيل لجنة مؤقتة لمراقبة الشؤون الأمنية برئاسته، والغرض منها التواصل مع الجهات الرسمية الأمنية في ذلك الوقت لمعرفة ما يحدث.

وأضاف: “كنا نتعامل أغلب أعضاء المؤتمر، كان هناك نوع من الخوف من المليشيات وحملة السلاح، والأغلب كان يتحاشى أن يتعامل مع هذا الموضوع. ما حدث نهاية 2011 مفصلية مهمة؛ ولأن الأعراف الدولية والأحداث الدولية عادة لما تدمر مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية هناك برنامج أممي دولي يتعامل مع هذه الأمور. تم عرقله إسعاف ليبيا بمنهجية، وعندي أدلة على من تولى الحكومة كيف عرقلوا المجتمع الدولي لعدم وصول ليبيا للاستقرار. وتآمروا على الدولة الليبية لتمرير برنامج معين يمنع رجوع القوات المسلحة وهم مسؤولون عن دفع الأموال ونشر المليشيات بعد 2011”.

ولفت إلى أنه عندما وضعت ليبيا تحت البند السابع كان ذلك يعني أنها فقدت السيادة، والجميع يعلم ما حدث من خلال موضوع حماية المدنيين تم الإطاحة بالنظام ومؤسسات الدولة الليبية العسكرية والأمنية وفي 2011 القوات المسلحة كانت شبه منتهية، فلا يوجد ضابط عسكري يتجرأ أن يلبس بدلته إلا القليل منهم.

كما تابع: “عندما تأخذ دولة تضعها تحت البند السابع وترفعه عنها ملزم أن تعيدها من الأول وترجع الاستقرار لها لا تدمرها. لو جمعوا السلاح وفككوا المليشيات انتهت القضية ورجعت القوات السياسية وترجع البلد استقرارها”.

ونوّه إلى أن الغطاء السياسي الذي وفره المجلس الانتقالي باختطافه من قبل جماعه الإخوان المسلمين أنه لليوم لم يتم التحقيق الكامل وإنهاء قضية اغتيال عبد الفتاح يونس؛ حيث تم استهداف الاستخبارات العسكرية بشكل ممنهج، لأنها كانت تبعث التقارير عن الجماعات الإرهابية. بحسب قوله.

ورأى أن القوات المسلحة لم تكون موجودة وجود حقيقي إلا بعد 2013، وتم إرجاعها من الرماد وتم دفع الثمن غاليًا بتحرير بنغازي ودرنة من الجماعات الإرهابية، ولو تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه الشعب الليبي وقام بما هو مفروض عليه القيام به من إجراءات أولها نزع السلاح وفك المليشيات المسلحة لما دفع الشعب الليبي هذا الثمن.

وحمّل المجتمع الدولي مسؤولية دمار ليبيا؛ لأنهم من رفعوا بنود البند السابع وما بقي حظر السلاح ومنع السفر عن القذافي فقط وتركو البلاد دولة منهارة، معتبرًا أن تركيا وقطر تتحملان أيضًا مسؤولية دمار ليبيا.

