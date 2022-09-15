باشاغا: تقرير الشفافية المالية الصادر عن الخارجية الأمريكية حجم فساد حكومة الدبيبة 

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قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، إن تقرير الشفافية المالية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حجم الفساد المالي في الحكومة المنتهية الولاية.

وأضاف باشاغا :”مما لا شك فيه أن هذه الممارسات يجب أن تنتهي وهو ما سوف تعمل حكومتي على تحقيقه”.

وتابع رئيس الحكومة :”سوف نركز على تطبيق مبدأي المحاسبة والشفافية والامتثال في كل مؤسسات الدولة والعمل وفقا لميزانية معتمدة من مجلس النواب”.

وذكر باشاغا :”نؤكد على ضرورة استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط والحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد من خلال آلية واضحة لإدارتها بما يعود بالنفع على الشعب الليبي مباشرة”.

وختم رئيس الحكومة الليبية تصريحه :”إرساء الديمقراطية يمرّ عبر تحقيق الاستقرار المالي”.

وكانت الخارجية الأمريكية شددت في تقرير لها حول الشفافية المالية في ليبيا على ضرورة نشر النفقات لدعم المكاتب التنفيذية؛ وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة المدنية العامة؛ والتأكد من استيفاء جهاز الرقابة العليا للمعايير الدولية للاستقلالية.

ودعت الوزارة إلى الاعتماد الكامل لمبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا؛ وإتاحة تقارير جهاز الرقابة العليا عن الميزانية المنفذة للحكومة والشركات المملوكة للدولة للجمهور في غضون فترة زمنية معقولة.

وطالبت الخارجية الأمريكية التأكد من إفصاح صندوق الثروة السيادية عن مصدر تمويله ونهجه العام في عمليات السحب.

وأوضحت أن الانقسامات السياسية الداخلية تستمر في منع الحكومة من تنفيذ عمليات الموازنة العادية، مما يؤثر سلبًا على شفافية المالية العامة وعمليات الدولة.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الحكومة لم تنشر اقتراح موازنة تنفيذية أو أي ملخص للميزانية التي تم إقرارها خلال فترة زمنية معقولة.

وبينت أن تقرير تنفيذ الميزانية في نهاية العام كان متاحًا على الإنترنت، ولكن لم تتوفر للجمهور سوى معلومات محدودة عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات المملوكة للدولة.

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن الميزانية تضمنت الأرباح والمخصصات المالية لمشروع واحد على الأقل مملوكا للدولة.

وأفادت أن وثائق الميزانية كانت تفتقر إلى التفاصيل الكافية، ولم تكن تقارير التدقيق للمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة والمعلومات المتعلقة بالنفقات لدعم المكاتب التنفيذية متاحة للجمهور.

ولفتت الوزارة إلى أنه لم تكن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية خاضعة للرقابة المدنية، ولم تستخدم ليبيا بعد مبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا بشكل كامل.