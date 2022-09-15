خارجية الدبيبة: المنقوش استعرضت للسفير الألماني جهودها في تعزيز الأمن بليبيا

التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش بالسفير الألماني “ميخائيل أونماخت”.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن اللقاء جاء لبحث مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية، وأن المنقوش استعرضت خلاله جهودها من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد، وتعزيز الأمن، من أجل تهيئة الوضع، استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قاعدة دستورية صحيحة.

وبحثت الوزيرة مع السفير الألماني سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتعزيز التعاون في العديد من المجالات المختلفة التي تهم الجانبين، وفق البيان.

وبحسب البيان، جدد السفير الألماني أثناء لقائه بالوزيرة دعم بلاده ووقوفها إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الخارجية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.