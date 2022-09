البخبخي: على الحكومة تعبئة الرأي العام الداخلي لبقاء زخم العملية الانتخابية

ليبيا – قال الأكاديمي والمحلل السياسي يوسف البخبخي إنه ما يمكن للحكومة المساهمة به للدفع باتجاه الانتخابات وتجاوز المجلسين الحاليين هو تعبئة الرأي العام المحلي والإقليمي.

البخبخي أشار في تصريح لقناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الزيارات التي قامت بها لقطر وغيرها يمكن أن تحدث دعمًا تجاه العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن ليبيا تمتلك تلك الإرادة الانتخابية التي يجسدها ما يقارب 3 مليون مواطن ليبي تسلموا بطاقاتهم.

وأكد أنه ما على الحكومة القيام به داخليًا هو تعبئة الرأي العام الداخلي عبر اللقاءات، منوهًا إلى أنه لجنة إعادة الأمانة المشكلة من قبل حكومة الوحدة عليها أن تقوم بتعبئة الرأي العام لبقاء زخم الحالة الانتخابية.

واختتم بالقول: “لا أريد أن أحمل المسؤولية لمجلس الدولة بذات الثقل لما يمكن تحميله لمجلس النواب المسؤول عن تعطيل العملية الانتخابية”.

