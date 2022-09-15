بعد حصوله على اعتمادات باليورو والدولار.. الرعيض: لن أحضر جلسة مجلس النواب

قال محمد الرعيض، عضو مجلس النواب ورئيس شركة زبادي النسيم، إنه لن يحضر جلسة البرلمان اليوم الخميس ومعه عدد من نواب المنطقة الغربية.

وأضاف «الرعيض» في تصريح صحفي، إننا “نرفض السفر لبنغازي وحضور الجلسات لأن عقيلة يعمل بشكل منفرد ويدير الجلسات بدون أي التزام باللوائح والقوانين”. بحسب قوله.

وأوضح أن “عقيلة يصدر القرارت والقوانين بدون تصويت عليها، كما لا يوجد جدول أعمال ولا نصاب لأي قرار أو قوانين”. على حد تعبيره

يشار إلى أن الرعيض تحصل قبل أيام قليلة على 4 اعتمادات من مصرف ليبيا المركزي بقيمة تقترب من 5 ملايين يورو، وكشفت بيانات مصرف ليبيا المركزي، حصوله أيضاً على 3 اعتمادات أخرى بالسعر المدعم الشهر الماضي موزعة بين اليورو والدولار .