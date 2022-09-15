عاجل ليبيا الان

الارصاد توضــــح موعـــد انخفاض درجات الحرارة

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 15/ 09 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تميل درجات الحرارة للارتفاع على اغلب مناطق غرب ليبيا.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة هذا اليوم الخميس ما بين (32-37)مْ وتصل على غدامس الى (41)مْ، بينما تبقى الاجواء معتدلة على مناطق شرق ليبيا.

ومن المتوقع وفقا للتقرير أن تتغير الأجواء نهاية الاسبوع القادم حيث تنخفض درجات الحرارة مع تكاثر للسحب.
والله اعلم

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك