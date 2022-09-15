الحكومة الليبية توقع مذكرة تفاهم مع يونيسف لإطلاق أول مسح عنقودي متعدد المؤشرات 

أخبارليبيا24

أعلنت منظمة يونيسف للطفولة والأمومة التابعة للأمم المتحدة، توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الليبية لإطلاق أول مسح عنقودي متعدد المؤشرات على مستوى ليبيا.

وأوضح ممثل يونيسف في ليبيا ميشيل سيرفادي، أن هذا المشروع يشكّل بداية المسار للحصول على بياناتٍ أفضل حول رفاه واحتياجات جميع الأطفال في ليبيا وما هم محرومين منه.

وأكد سيرفادي، إنّ إجراء المسح العنقودي متعدّد المؤشرات في ليبيا سيكون بمثابة مسح مرجعي لقياس مدى تقدّم البلاد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت ممثل يونيسف، أن المشروع يزوّد الحكومة وشركائها بالبيانات المطلوبة للتخطيط القائم على الأدلة وصياغة السياسات وتنفيذها.

وأشار سيرفادي إلى أن المسح العنقودي يساعد في توجيه الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات الاجتماعية.