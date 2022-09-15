الدرقاش: لا تزال البلد بخير مادام الحاكم «الدبيبة» هو من يأتي للعالم «الغرياني»

أشاد مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، بحضور رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لعقد قران ابنة الصادق الغرياني أول أمس الثلاثاء بمسجد مراد آغا بتاجوراء، معتبراً هذه الخطوة من الدبيبة دليلاً على أن البلاد لا تزال بخير طالما الحاكم هو من يأتي للعالم، في إشارة للغرياني.

ونشر الدرقاش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة من عقد القران تجمع الغرياني والدبيبة ورئيس المؤتمر الوطني السابق نوري أبوسهمين مقرونة بتعليق جاء فيه: “لا تزال البلاد بخير مادام الحاكم هو من يأتي للعالم”، بحسب تعبيره.

وأضاف “إذا انقلبت الصورة فأصبح العالم يتردد على باب الحاكم أسدل الشر والفساد ستاره على البلد وأهله”، وفقا لقوله.