الأرصاد الجوية: حرارة مرتفعة غربًا ورطوبة عالية شمالًا 

العنوان – طرابلس
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس أن درجات الحرارة تميل للارتفاع على أغلب مناطق غرب ليبيا مع رطوبة نسبية عالية على مناطق الشمال.
- رأس أجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-
حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب واحتمال ظهور شبورة مائية أثناء فترات الليل والصباح الباكر على أقصى الساحل الغربي.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32- 37)مْ.
- الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-32)مْ.
- الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شرقية فجنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-41)مْ.
- الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32-36)مْ.
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