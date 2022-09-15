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الأرصاد الجوية: حرارة مرتفعة غربًا ورطوبة عالية شمالًا 

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس 

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس أن درجات الحرارة تميل للارتفاع على أغلب مناطق غرب ليبيا مع رطوبة نسبية عالية على مناطق الشمال. 

  • رأس أجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:- 

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب واحتمال ظهور شبورة مائية أثناء فترات الليل والصباح الباكر على أقصى الساحل الغربي.  

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.  

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32- 37)مْ. 

  • الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:- 

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب. 

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.  

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-32)مْ.  

  • الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:- 

حالة السماء: صافية. 

الرياح: شرقية فجنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. 

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-41)مْ.  

  • الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:- 

حالة السماء: صافية.  

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.  

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32-36)مْ. 


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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