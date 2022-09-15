الأرصاد الجوية: حرارة مرتفعة غربًا ورطوبة عالية شمالًا 

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس أن درجات الحرارة تميل للارتفاع على أغلب مناطق غرب ليبيا مع رطوبة نسبية عالية على مناطق الشمال.

رأس أجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب واحتمال ظهور شبورة مائية أثناء فترات الليل والصباح الباكر على أقصى الساحل الغربي.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32- 37)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فمتغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-32)مْ.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية فجنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-41)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32-36)مْ.