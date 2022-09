تنتوش يتابع الموقف التنفيذي لميزانية المؤسسة الوطنية للنفط

ليبيا – عقد رئيس لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب عمر تنتوش اجتماعًا بديوان مجلس الوزراء مع لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للميزانية، وخطة المؤسسة 2022، والخطة الثلاثية (2022-2025)، وفق الوثيقة المُعدَّة عند إعداد الميزانية الاستثنائية للمؤسسة.

فريق المؤسسة الوطنية للنفط قدم بحسب المكتب الإعلامي لحكومة تصريف الأعمال الخطوات التي اتخذتها لزيادة الإنتاج، وذلك بعد تسييل الميزانية التشغيلية والتنموية للمؤسسة، وكذلك معالجة الالتزامات السابقة التي من شأنها الإسهام في استقرار الإنتاج وزيادته.

