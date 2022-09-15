ليبيا الان

المرعاش: الغرياني وجه رسالة للدبيبة بالّا يخرج من عمامته

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال المحلل السياسي، كامل المرعاش، إن المفتي المعزول، الصادق الغرياني، قصدم بعد مصافحة رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، “إهانته” ووضعه في نفس مستوى بقية المحيطين به.

وأضاف المرعاش، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الغرياني أراد أن يوجه للدبيبة رسالة واضحة، بأن عليه ألا يخرج عن عمامته في كل شيء وعليه الطاعة العمياء لكل ما يصدر من فتاويه، إذا أراد أن يستمر في السلطة.

وأوضح المرعاش أن الغرياني، الذي عرف ما وصفه بـ”هوس” الدبيبة بالسلطة، مارس عليه “الإرهاب” الديني بمفهومة الربوي.

وأشار إلى أن “الإهانة” كانت مقصودة وأمام جمع غفير وفي مناسبة اجتماعية، كان الدبيبة يطمح من خلالها للحصول على مزيد من الدعم الاجتماعي، لكنه باء بالفشل.

الوسوم

الدبيبة الصادق الغرياني المفتي المعزول عبدالحميد الدبيبة كامل المرعاش ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك