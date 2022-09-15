التكبالي: كان على أمريكا الكشف في تقريرها عن حجم تجاوزات الكبير والدبيبة

أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي، أن “تجاوزات حكومة الدبيبة نتيجة لغياب دور مؤسسات الدولة وعدم الإكتراث بمجلس النواب”.

وقال التكبالي في تصريح صحفي، إنه “كان على أمريكا أن تكشف في تقريرها بشأن ليبيا ماهية وحجم التجاوزات التي يمارسها الكبير والدبيبة”.

وأردف أن “الدبيبة حكومته منتهية الولاية ويفعل ما يريد أمام الجميع وأمام الدول الكبرى المعنية بالمشهد”.

وأشار التكبالي، إلى أن “حكومة الدبيبة تفعل ما تريد سواء من صرف الأموال أو منح الأراضي”.

وختم موضحًا أن “مجلس النواب سيناقش الخميس مخرجات زيارة رئيس المجلس لدولة قطر”.