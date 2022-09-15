ليييا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمكتب المحافظ، لمناقشة الإنفاق الحكومي وزيادة الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات الحكومية، ومناقشة ملاحظات تقرير مصرف ليبيا المركزي الشهري بشأن تدنّي إيرادات بعض الجهات الحكومية مثل “قطاع الاتصالات والجمارك“.

الدبيبة والكبير اتفقا على ضرورة العمل من أجل توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن، على أن تُحال للمصرف المركزي وفق الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، ومراعاة الملاحظات الواردة من الإدارات الفنية بالمصرف.

بدوره، أكد الدبيبة أن الحكومة تعمل على التعاون مع الجهات الرقابية والمصرف المركزي، لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن، والعمل على الإفصاح والشفافية للمصروفات الحكومية، وتقديم البيانات اللازمة لصدور التقرير الشهري من المصرف موضّحًا لكافة المعلومات.

The post خلال لقائه بالكبير.. الدبيبة: الحكومة تعمل تتعاون مع الجهات الرقابية والمصرف المركزي لتقديم الخدمات للمواطن first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

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