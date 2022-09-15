النايض يدعو لاحترام إرادة الشعب الليبي بإجراء انتخابات عاجلة

الوطن|رصد

بحث المترشّح الرئاسي ورئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، بول سولير، مساء الأربعاء، ضرورة احترام سيادة ليبيا والحفاظ على وحدتها وأمنها وسلامة شعبها ومقدّراتها.

وذكر النايض عبر صفحته في موقع فيسبوك، أنه ناقش مع سولير، “الإسراع في دعم واحترام إرادة الشعب الليبي من خلال إجراء انتخابات عاجلة، رئاسية مباشرة، وبرلمانية، شفافة ونزيهة، ومراقبة محليا وإقليميا ودوليا. كونها السبيل الأمثل، بل الوحيد، لتجديد الشرعية، ووجوب التعجيل بالقاعدة الدستورية والقانونية لها”.