«الجنائية الدولية» تنضم إلى فريق تحقيق في الجرائم ضد المهاجرين بليبيا

أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، انضمامه رسميًا إلى السلطات الإيطالية ضمن الفريق المشترك المعني بالجرائم ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا.

وأكد موقع «أفريكا ريفيستا» الإيطالي، في تقرير صادر عنه، رصدته وترجمته «الساعة 24»، أن ذلك الإعلان، جاء في بيان للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وقال الموقع الإيطالي: “بهذه الطريقة، تعمل المحكمة الجنائية الدولية جنبًا إلى جنب مع إيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة وإسبانيا، في محاولة لتسريع التعاون الذي بدأ بالفعل مع الدول الأعضاء، هذا الفريق مدعوم أيضًا من قبل وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول)”.

وأضاف خان في المذكرة “من خلال التحقيقات التي أجريت حتى الآن، تلقى مكتبي مجموعة واسعة من المعلومات الموثوقة التي تشير إلى تعرض المهاجرين واللاجئين في ليبيا للاحتجاز التعسفي، والقتل غير القانوني، والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي، والاختطاف من أجل الفدية، والابتزاز والعمل القسري”.

وأوضح في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن التقييم الأولي، هو أن هذه الجرائم قد تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، قائلا: “من واجبنا الجماعي ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم”.