باشاغا: تقرير الشفافية المالية الصادر عن الخارجية الأمريكية حجم فساد حكومة الدبيبة منتهية الولاية 

العنوان – سرت

اعتبر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أن تقرير الشفافية المالية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حجم الفساد المالي في الحكومة المنتهية الولاية.

وقال باشاغا في منشور عبر حسابه على “فيسبوك :”مما لا شك فيه أن هذه الممارسات يجب أن تنتهي وهو ما سوف تعمل حكومتي على تحقيقه”.

وأضاف :”سوف نركز على تطبيق مبدأي المحاسبة والشفافية والامتثال في كل مؤسسات الدولة والعمل وفقا لميزانية معتمدة من مجلس النواب“.

وأكد على ضرورة استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط والحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد من خلال آلية واضحة لإدارتها بما يعود بالنفع على الشعب الليبي مباشرة، موضحًا أن إرساء الديمقراطية يمرّ عبر تحقيق الاستقرار المالي.