المنقوش لـ أونماخت: ماضون في جهود التهيئة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية  

ليبيا – بحثت وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش مع السفير الألماني في ليبيا “ميخائيل أونماخت” مستجدات الأوضاع السياسية الليبية.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أكد استعراض الجانبين جهود حكومة تصريف الأعمال وخارجيتها لتحقيق الاستقرار في البلاد وتعزيز الأمن من أجل تهيئة الوضع استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق قاعدة دستورية صحيحة.

وأضاف البيان إن المناقشات بين المنقوش و”أونماخت” امتدت لتشمل سبل توطيد العلاقات الثنائية بين ليبيا وألمانيا وتعزيز التعاون بينهما في العديد من المجالات المختلفة التي تهم الجانبين فيما جدد كبير الديبلوماسيين الألمان في البلاد دعم بلاده ووقوفها إلى جانب حكومة تصريف الأعمال والوزارة لتحقيق الاستقرار.

