العقوري يبحث مع السفير الصيني استئناف المشاريع المتوقفة

الوطن|رصد

أجرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، يوسف العقوري، اتصالا هاتفياً مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا وانغ تشيمين، حيث أكد العقوري على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين وحرص مجلس النواب على تقوية علاقات التعاون مع الصين في جميع المجالات.

وأشار العقوري إلى حجم المشاريع التي تنفذها الشركات الصينية في ليبيا وضرورة استئناف العمل بها لإنجازها وحلحلة جميع العراقيل التي تواجهها .

وأكد حرص المجلس على دور الصين الداعم لاستقرار ليبيا، وعلى احترام وحدة الأراضي الصينية ودورها في المنطقة .

بدوره، أكد السفير حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع ليبيا في جميع المجالات ودعم عودة السلام للبلاد وبما يحترم إرادة الشعب الليبي ويراعي قرارات مجلس الأمن.

وختاماً وجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدعوة لسفير الصين لزيارة مقر مجلس النواب لمزيد من النقاش والتباحث لما فيه صالح الشعبين والبلدين.