غوتيريش: وقف الأعمال العدائية في ليبيا أمر أساسي للتوصل لاتفاق بين النواب والدولة 

أخبارليبيا24

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،أن وقف الأعمال العدائية في ليبيا أمر أساسي وضروري من أجل التوصل لاتفاق بين مجلسي النواب والدولة، لإحداث التعديلات القانونية الضرورية لإجراء الانتخابات.

وشدد غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على ضرورة دعم كل الأطراف الخارجية المنخرطة في الصراع لعملية التسوية، حتى يتم إجراء انتخابات مشروعة يقبلها الجميع.

وأكد الأمين العام كذلك، على ضرورة صون السلم في ليبيا من خلال المحافظة على السلام بين المنطقتين الشرقية والغربية، وكذلك المحافظة على السلام داخل العاصمة طرابلس.

وطالب غوتيريش بالحفاظ على السلم بين شرق ليبيا وغربها، ووقف أعمال العنف، والإسراع في إجراء انتخابات يقبل بنتائجها الجميع.