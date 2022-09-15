الصغير: شركة خاصة هي من تصحح وترصد درجات امتحانات الشهادة الثانوية

أكد حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، أن “امتحانات الشهادة الثانوية يتم تصحيحها ورصد درجاتها من قبل شركة خاصة تسمى شركة الشاطي وذلك منذ النظام السابق وحتى الآن؟”

وانتقد «الصغير» ذلك الموضوع، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: “كيف لدولة أن تمنح هكذا مهمة تربوية وتعليمية ومفصلية للقطاع الخاص وتخضعها لمعايير الربح والخسارة؟”.

وتابع؛ “ما هي أدوات الرقابة المهنية والموضوعية على حيادية ونزاهة الشركة؟”، مردفًا “مادام الأمر مفتوحاً للقطاع الخاص لماذا لا يتم فتح التنافس بين عدة مزودين ( بالخدمة )؟”.

وعقب متسائلًا؛ “لماذا لا يعتمد التصحيح المميكن (ماسحات ضوئية وأجهزة كمبيوتر) متخصصة كما تفعل أغلب دول العالم وموجودة في ليبيا بمخازن مدينة البيضاء؟”.

وختم موضحًا؛ “من هو صاحب هذه الشركة ومن هم موظفيها وفي ظل الفساد والفوضى كيف نضمن بأن لا تنتهك معايير التنافسية والاجتهاد لمصلحة أبنائهم وأقاربهم وشركائهم؟”.