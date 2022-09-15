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أسعار بيع وشراء الذهب في السوق الموازية اليوم الخميس 15 – 9 – 2022

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تتابع بوابة إفريقيا أسعار بيع الذهب والفضة في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بطرابلس حيث شهدت أونصة الذهب انخفاض على شاشة السوق في افتتاح اليوم فبلغت 1684.3 $ مما أدى إلى انخفاض في أسعار جرام الذهب في السوق: 

الذهب المسبوك عيار 18 شهد اليوم انخفاض حيث بلغ الجرام فيه 213 دينار 

شراء كسر ذهب شهد اليوم انخفاض في اسعاره حيث وصل

عيار 18 سعر الجرام 209.00 دينار 

عيار 21 سعر الجرام 243.83 دينار 

عيار 22 سعر الجرام 255.44 دينار 

عيار 24 سعر الجرام 278.66 دينار  

وشهدت الليرة عيار 21 وزن 8 جرام انخفاض في سعرها اليوم حيث وصلت 1950 دينار 

كما شهد أسعار بيع الذهب الجديد استقرار في افتتاح السوق وكان كما يلي:

عيار 18 من 280 دينار وحتى 315 دينار 

عيار 21 من 315 دينار وحتى 340 دينار

الذهب مستعمل كانت أسعاره كما يلي 

عيار 18 من 235 دينار وحتى 250 دينار 

عيار 21 من 270 دينار وحتى 300 دينار 

اما أسعار الفضة فهي أيضا مستقرة وفقا لأسعار الأمس وكانت كما يلي:

فضة كسر من 2.25 دينار وحتى 2.60 دينار

فضة جديدة من 10 دينار وحتى 30 دينار

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

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