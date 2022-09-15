أسعار بيع وشراء الذهب في السوق الموازية اليوم الخميس 15 – 9 – 2022

تتابع بوابة إفريقيا أسعار بيع الذهب والفضة في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بطرابلس حيث شهدت أونصة الذهب انخفاض على شاشة السوق في افتتاح اليوم فبلغت 1684.3 $ مما أدى إلى انخفاض في أسعار جرام الذهب في السوق:

الذهب المسبوك عيار 18 شهد اليوم انخفاض حيث بلغ الجرام فيه 213 دينار

شراء كسر ذهب شهد اليوم انخفاض في اسعاره حيث وصل

عيار 18 سعر الجرام 209.00 دينار

عيار 21 سعر الجرام 243.83 دينار

عيار 22 سعر الجرام 255.44 دينار

عيار 24 سعر الجرام 278.66 دينار

وشهدت الليرة عيار 21 وزن 8 جرام انخفاض في سعرها اليوم حيث وصلت 1950 دينار

كما شهد أسعار بيع الذهب الجديد استقرار في افتتاح السوق وكان كما يلي:

عيار 18 من 280 دينار وحتى 315 دينار

عيار 21 من 315 دينار وحتى 340 دينار

الذهب مستعمل كانت أسعاره كما يلي

عيار 18 من 235 دينار وحتى 250 دينار

عيار 21 من 270 دينار وحتى 300 دينار

اما أسعار الفضة فهي أيضا مستقرة وفقا لأسعار الأمس وكانت كما يلي:

فضة كسر من 2.25 دينار وحتى 2.60 دينار

فضة جديدة من 10 دينار وحتى 30 دينار