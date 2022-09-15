النيابة العامة تأمر بحبس مدير إدارة ضرائب طرابلس لحصوله على منافع مادية غير مشروعة 

العنوان – طرابلس

أكد مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت بحبس مدير إدارة ضرائب طرابلس لحصوله على منافع مادية غير مشروعة.

وأوضح المكتب أن نيابة مكافحة الفساد بدائرة محكمة استئناف طرابلس؛ نظرت واقعات البلاغ المرفوع إليها في مواجهة مدير إدارة ضرائب – طرابلس.

وأكد المكتب أن المحكمة تولت بحث واقع إسهام مدير الإدارة في ارتكاب جريمة الحصول على منافع مادية غير مشروعة قُدِّرت بمائتين وخمسين ألف دينار من خزينة مصلحة الضرائب؛ مع استعمال صكوك مصرفية مزوَّرة لتغطية الدورة المستندية.

وذكر مكتب النائب العام أن التحقيق الابتدائي أبان صحة الأفعال المنسوبة إلى المتهم؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطيا ً على ذمة التحقيق.