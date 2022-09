صوفان: اجتماع برلين الأخير أظهر انحسارًا للاهتمام الإقليمي والدولي بأزمة ليبيا

ليبيا- أكد تقرير تحليلي تفشي حالة متزايدة من الإحباط في صفوف دول جوار ليبيا وتلك الإقليمية بالإضافة إلى الوسطاء الدوليين بسبب الانقسامات السياسية المستمرة.

التقرير الذي نشره مركز “صوفان” البحثي الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له وتابعته وترجمت أبرز ما فيه من تحليلات صحيفة المرصد أرجع هذه الحالة لتسبب تلك الانقسامات بإنتاج حكومتي تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة وكابينة الاستقرار الحكومية التي يترأسها فتحي باشاآغا.

وأضاف التقرير إن هتين الحكومتين تتنافسان عسكريا وسياسيا للسيطرة على مقاليد السلطة في البلاد ما جعلهما تتراجعان عن تعهداتهما بعدم جر ليبيا إلى صراع مسلح في وقت لا تظهر في الأفق أية نوايا لديهما للتوصل إلى تسوية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وتحدث التقرير عن انحسار الاهتمام الدولي والإقليمي على خلفية استنزاف أصحاب المصلحة الخارجيين من لجهودهم في معالجة القضايا الرئيسية الأخرى في العالم وهو ما أكدته مخرجات اجتماع برلين الأخير المكتفي بإعادة التأكيد فقط على دعوات سابقة للأمم المتحدة والقوى الإقليمية والدولية الأخرى.

وأضاف التقرير إن هذه الدعوات تمثلت في حث الأطراف على تجنب الصراع والتوصل إلى حل وسط لصياغة أساس دستوري وصولا لإجراء الاستحاقات الانتخابية فيما لم يكشف أي وسيط إقليمي أو دولي حتى الآن عن صيغة لإقناع الحكومتين المتنافستين بالتوحد والعمل لتحقيق لذلك.

ترجمة المرصد – خاص

