عبدالمولى: بدء توافد النواب إلى مقر المجلس ببنغازي

الوطن|رصد

كشف عضو مجلس النواب، عبدالنبي عبدالمولى، عن بدء توافد النواب إلى مقر المجلس في بنغازي لعقد جلسة برئاسة عقيلة صالح.

وأوضح عبدالمولى، في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، أن الجلسة ستبحث ملف تغيير رئيس المحكمة العليا، وكذلك تفعيل قرار نقل المحكمة بشكل مؤقت إلى البيضاء.

وقال عبدالمولى: “سنطلب من عقيلة صالح تقديم إحاطة كاملة حول زيارته إدلى دولتي تركيا و قطر، وأسباب الزيارة ونتائجها”.

من جهته، قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، إن عدد النواب الذين وصلوا إلى طرابلس بلغ حوالي 30 نائبا وجلهم من المنطقة الغربية ومن طرابلس.

وأكد العرفي أن الجلسة ستعقد برئاسة “عقيلة صالح”، وستناقش اختيار رئيس جديد للمحكمة العليا.