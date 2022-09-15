ألمانيا تواصل جهودها لتشكيل «توافق دولي» ضمن مسار برلين بشأن ليبيا

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، مواصلة ألمانيا جهودها لتشكيل توافق دولي ضمن مسار برلين.

جاء ذلك في تغريدة للسفير الألماني عبر حسابه على موقع «تويتر» تعليقًا على لقائه، أمس الأربعاء، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش.

وقال أونماخت: «كان من دواعي سروري أن ألتقي بوزيرة الشؤون الخارجية نجلاء المنقوش، حيث ناقشنا آخر التطورات السياسية في ليبيا واجتماع مجموعة P3 + 2 + 2 الأسبوع الماضي في برلين. تواصل ألمانيا جهودها لتشكيل توافق دولي ضمن مسار برلين».

بدورها، قالت وزارة الخارجية إن المنقوش بحثت مع أونماخت مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية.

– المنقوش تبحث مع السفير الألماني مستجدات الأوضاع السياسية

– السفير الألماني بعد لقاء النويري والمشري: جهود مستمرة لاستكمال المسار الدستوري

– السفير الألماني يجدد استعداد بلاده لدعم مفوضية الانتخابات

اجتماع برلين حول ليبيا

وانعقد اجتماع بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين بمشاركة المبعوثين الخاصين إلى ليبيا من كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وممثلين عن تركيا ومصر، إضافة إلى السفيرة البريطانية كارولين هورندال، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري دي كارلو.

وجدد المشاركون في اجتماع برلين التأكيد على التزامهم المشترك بدعم مسار شامل نحو الانتخابات في ليبيا «بأسرع وقت»، وأعربوا كذلك عن تطلعهم إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وفق المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو.

ولقاء برلين هو اجتماع دوري للمبعوثين وممثلي الدول المعنية بليبيا والأمم المتحدة شركاء «عملية برلين»، وسبق عقد الاجتماع في كل من تونس واسطنبول وروما خلال الأسابيع الماضية.

وقال المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان بوك، السبت، عبر حسابه على «تويتر» إن «حضور وزيرة الخارجية الألمانية ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية عملية برلين يؤكد دعم ألمانيا لليبيا لاستئناف العملية السياسية والانتخابية».