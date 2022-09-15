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العقوري يؤكد على ضرورة استئناف الشركات الصينية العمل في مشاريعها في ليبيا 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طبرق 

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري على ضرورة استئناف الشركات الصينية العمل في مشاريعها في ليبيا. 

وأشار العقوري خلال اتصال هاتفي مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا وانغ تشيمين، إلى حجم المشاريع التي تنفذها الشركات الصينية، مؤكدًا على إنجازها وحلحلة جميع العراقيل التي تواجهها. 

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية على حرص المجلس على دور الصين الداعم لاستقرار ليبيا، مؤكدا احترام وحدة الأراضي الصينية ودورها في المنطقة. 

ومن جهته، شدد تشيمين على حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع ليبيا في جميع المجالات ودعم عودة السلام للبلاد وبما يحترم إرادة الشعب الليبي ويراعي قرارات مجلس الامن. 


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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