أبو جناح يتدارس مع رينجلي سبل الاستفادة من خبرات سويسرا في المجال الطبي

ليبيا- تدارس رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة المكلف فيها مع سفير سويسرا في ليبيا “جوزيف رينجلي” تعزيز التعاون الصحي.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أشار إلى بحث الجانبين بحضور وزير العمل والتأهيل المكلف بوزارة الخدمة المدنية بالحكومة علي العابد عددا من الملفات الهامة أبرزها الاستفادة من الخبرات السويسرية في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية وتبادل الخبرات بينها ونظيراتها في سويسرا.

ووفقا للبيان جدد “رينجلي” حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيا واستعدادها للتعاون في مجال الصناعات الدوائية وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة.

