الدولار يسجل ارتفاعا جديدا بالسوق الرسمية

الوطن|رصد

ارتفع سعر صرف الدولار مجددا، اليوم الخميس، إلى 4.9637 دينار، وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي لأسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9448 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7152 دينار، والدولار الكندي 3.7672 دينار، والليرة التركية 0.2719 دينار.

وفيما يخص العملات العربية، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3203 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3514 دينار، والدينار التونسي 1.5388 دينار، والدرهم المغربي 0.46 دينار.

وتاليا قائمة الأسعار: