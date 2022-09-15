السفارة الأمريكية تدعو القادة الليبيين الالتزام بوضع خارطة طريق للانتخابات

حثت السفارة الأمريكية لدى ليبيا السبت القادة الليبيين على العمل بناء على وعودهم لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق لإجراء الانتخابات.

وقالت السفارة في تغريدة لها بذكرى الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية إن المواطنين يلعبون دور مهم في تعزيز الديمقراطية سواء عن طريق التصويت أو تعزيز الشفافية أو محاربة الفساد، مشيرة إلى أنه مضى ما يقرب من عام على تسجيل ملايين الليبيين للتصويت والانتقال إلى حقبة جديدة من السلام والاستقرار والوحدة الوطنية.

وشددت السفارة الامريكية على ضرورة أن يكون هناك نظام يستجيب لإرادة الشعب لصالح الجميع تضع من خلاله الحكومة الديمقراطية في أيدي الشعب.