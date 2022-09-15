المنفي يتلقى دعوة من تبون للمشاركة في القمة العربية

أخبار ليبيا 24

تلقى، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، دعوة من قبل الرئيس لجزائري، عبدالمجيد تبون، للمشاركة في القمة العربية بالجزائر في مطلع نوفمبر القادم.

واستقبل المنفي بطرابلس، المبعوث الجزائري الخاص لرئيس جمهورية الجزائر، إبراهيم مراد، حيث سلّم الأخير للمنفي رسالة خطية، من تبون، تضمنت دعوة للمشاركة في القمة العربية.

وأعرب المنفي، عن تطلع المجلس الرئاسي، للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية، في تعزيز العمل العربي المشترك.

وعقدت، آخر قمة عربية في 2019، حيث تأجل عقدها عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.

وستعقد القمة يومي 01 و02 نوفمبر 2022، حسيث سيتزامن تاريخ القمة مع الذكرى الثامنة والستين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي عام 1954.