تميم: علينا التصرف بجدية لوضع حدٍ لمشكلة ليبيا

أعلن أمير قطر، تميم بن حمد، أن سياسة الدوحة الخارجية تهدف إلى تقريب وجهات النظر المتباينة، لمساعدة جميع الأطراف التي تحتاج إلى المساعدة، ولعب دور الوسيط في المنطقة العربية وخارجها.

وقال تميم، في مقابلة مع صحيفة «لوبوان» الفرنسية: “يتعين علينا أن نتصرف بجدية ونضع حدا للمشكلة من أساسها في سوريا، وينطبق الأمر ذاته على ليبيا إذا لم نكن حذرين، سنواجه عواقب وخيمة”.

وأضاف “القضية الأهم هي القضية الفلسطينية، لأن السلام لن يتحقق إذا لم يتم التوصل لحل لها، ناهيك عن سوريا وليبيا واليمن”، معربا عن قلقه مما يحدث في المنطقة من نزاع.