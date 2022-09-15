المنفي يتسلم رسالة خطية من الرئيس الجزائري

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 September, 2022

سلم المبعوث الجزائري الخاص لرئيس الجزائر إبراهيم مراد، رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وتضمنت الرسالة دعوة الرئيس الجزائري للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم، فضلاً عن التأكيد حرص الجزائر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين

جاء ذلك اللقاء الذي جمع اليوم الخميس بالعاصمة طرابلس رئيس المجلس الرئاسي والمبعوث الجزائري بحضور وزير الداخلية المكلف، وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، والسفير الجزائري لدى ليبيا، سليمان شنين.

من جانبه، حمّل المنفي، المبعوث الجزائري نقل تحياته إلى تبون، معربا عن ترحيبه بالدعوة الموجهة إليه، وتطلع المجلس الرئاسي، للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية، في تعزيز العمل العربي المشترك، مؤكداً اعتزاز ليبيا بما يربطها بالجزائر وشعبها من علاقات تاريخية، واجتماعية متميزة على المستويين الرسمي والشعبي.