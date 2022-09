عمل وشباب تصريف الأعمال تطلقان برنامج تأهيل الشريحة الشابة لإدخالها لسوق العمل

ليبيا – أطلقت وزارتا العمل والتأهيل والشباب في حكومة تصريف الأعمال رسميًا الفعاليات الخاصة بالبرنامج الوطني الصيفي الرامي لبناء القدرات للشريحة الشبابية.

بيان صحفي صدر عن الأولى طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا الإطلاق الرسمي يأتي في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة بينها وبين الثانية عبر وزيريها علي العابد وفتح الله الزني، بهدف صقل هذه القدرات وتأهيل الشباب للدخول إلى أسواق العمل.

وأضاف البيان: إن الفعاليات بدأت بورش التدريب العملية والعلمية المتنقلة في المخيم الوطني لإعداد قادة المخيمات الشبابية التابع للثانية بغابة أبو كشفة في بلدية زوارة.

