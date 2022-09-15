المنفي يتلقى دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية المقبلة

الوطن|رصد

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس في طرابلس، المبعوث الجزائري الخاص للرئيس الجزائري إبراهيم مراد.

ووفق بيان للمجلس، فقد حضر اللقاء وزير الداخلية المكلف بالحكومة منتهية الولاية، وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، والسفير الجزائري لدى ليبيا، سليمان شنين.

وسلم المبعوث الخاص، للمنفي رسالة خطية، من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، تضمنت دعوته للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم، فضلاً عن التأكيد حرص الجزائر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، حمّل المنفي، المبعوث الجزائري نقل تحياته إلى الرئيس عبد المجيد تبون، مرحباً بالدعوة الموجهة إليه، معرباً عن تطلع المجلس الرئاسي، للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية، في تعزيز العمل العربي المشترك، مؤكداً اعتزاز ليبيا بما يربطها بالجاره الشقيقة الجزائر وشعبها من علاقات تاريخية، واجتماعية متميزة على المستويين الرسمي والشعبي.