انعقاد جلسة لمجلس النواب في بنغازي بعد تعذر عقدها سابقا

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انطلقت، اليوم الخميس، أعمال جلسة مجلس النواب، بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وذلك بعد تعذر عقدها مطلع هذا الشهر بسبب منع مليشيات مسلحة نوابا من مغادرة طرابلس.

وكانت رئاسة المجلس قد دعت، قبل يومين النواب، لحضور الجلسة.

والأسبوع قبل الماضي تعذّر عقد جلسة لمجلس النواب بعد منعت مليشيات مسلحة في طرابلس نوابًا بالبرلمان من الوصول إلى بنغازي.

وقال، الناطق باسم المجلس، عبد الله بليحق، قال في بيان، إنه “تعذر انعقاد جلسة مجلس النواب هذا الأسبوع نظراً لمنع مغادرة النواب المتجهين من العاصمة طرابلس إلى مدينة بنغازي، حيث كانت سنعقد الجلسة قبل منع النواب من مغادرة مطار معيتيقة إلى مطار بنينا”.

واستنكر رئيس المجلس، في بيان، تلك العملية مؤكدا بأنها “تعطيل لعمل المجلس، ومنع له من ممارسة مهامه المنوطة به، في سبيل تحقيق استقرار البلاد، عبر الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت”.

واعتبر صالح، أن “هذا العمل يعتبر سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد، وتشكل جريمة تقييد حرية المواطنين، وإساءة استعمال السلطة، وعرقلة عمل السلطة التشريعية، ودليل واضح على أن مدينة طرابلس مخطوفة، من مجموعات مسلحة تدعمها الحكومة منتهية الولاية “.

وطالب عقيلة، النائب العام بالتحقيق في الواقعة، وإصدار بيان بنتائج التحقيق، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة.