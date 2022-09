يورشيا رفيو: هذه هي أبرز نقاط ضعف وقوة تصريف الأعمال والاستقرار

ليبيا – تطرق تقرير تحليلي لأبرز نقاط القوة والضعف التي تتميز بها حكومتا تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة والاستقرار التي يترأسها فتحي باشاآغا.

التقرير الذي نشرته صحيفة “يورشيا رفيو” الأميركية وتابعته وترجمت أهم محاوره صحيفة المرصد، أكد امتلاك الأولى أموالًا مخصصة للغرب والشرق والجنوب بالمصرف المركزي، رغم صدور تعليمات من الثانية لبلديات المنطقتين الشرقية والجنوبية مفادها عدم التعاون معها.

وأضاف التقرير: إن التعاون الإداري بين هذه البلديات مع حكومة الاستقرار يصطدم بعدم امتلاك الأخيرة الإمكانيات المالية اللازمة لتسيير شؤونها. مبينًا أن أي اتفاق تسوية سياسية في ليبيا سيؤدي لمكاسب اقتصادية كبيرة تصل لـ162 مليار دولار، في وقت يتم فيه إهدار أموالها بعدة طرق غير شرعية.

ووفقًا للتقرير، أكدت دراسة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا” بعنوان “السلام في ليبيا- فوائد لدول الجوار والعالم” على أهمية الوصول لتسوية سلمية لتمهيد الطريق نحو ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل داخل البلاد.

ترجمة المرصد – خاص

