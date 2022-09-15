عبدالجليل يقرر إيفاد 61 مصابًا بالسرطان لزرع نخاع في الأردن

الوطن|رصد

قرر وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور عثمان عبدالجليل إيفاد (61) طفلًا مصابًا بالسرطان للعلاج في مستشفى الحسين بالمملكةالأردنية الهاشمية لإجراء عمليات زرع نخاع هناك نتيجة لتعذر مثل هذه العمليات داخل للبلاد.

وجاء ذلك عقب زيارته لمستشفى بنغازي التعليمي لطب وجراحة الأطفال وإطلاعه على الأحوال الصحية المتردية للأطفال المرضى واستماعه لآراء ونصائح الأطباء المتخصصين المشرفين على متابعة علاج هؤلاء الأطفال بالمستشفى.

وقام وزيرا الصحة والمالية بالحكومة الليبية بتسديد قيمة الديون المستحقة لصالح مركز الحسين للأورام حسب الإتفاقية المبرمة مع مستشفى بنغازي التعليمي لطب وجراحة الأطفال لكي يتم إستقبال هذه الحالات في أقرب وقت ممكن.