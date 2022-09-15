أمير قطر: علينا التصرف بجدية لوضع حد لمشكلة ليبيا

قال أمير قطر، تميم بن حمد، إنه يتعين على القادة التصرف بجدية لوضع حدا للمشكلة من أساسها في سوريا، وينطبق الأمر ذاته على ليبيا، “إذا لم نكن حذرين، سنواجه عواقب وخيمة”.

وأضاف تميم، في مقابلة مع صحيفة لوبوان الفرنسية، أن سياسة الدوحة الخارجية تهدف إلى تقريب وجهات النظر المتباينة، لمساعدة جميع الأطراف التي تحتاج إلى المساعدة، ولعب دور الوسيط في المنطقة العربية وخارجها.

وأشار تميم إلى أن “القضية الأهم هي القضية الفلسطينية، لأن السلام لن يتحقق إذا لم يتم التوصل لحل لها، ناهيك عن سوريا وليبيا واليمن”، معربا عن قلقه مما يحدث في المنطقة من نزاع.