سجن مواطن ليبي استخدم تصريح إقامة بلجيكي مزور في دخول مالطا

نشر موقع نيوزبوك المالطي، تقريرًا رصدته وترجمته «الساعة 24»، حول تفاصيل اعتراف مواطن ليبي باستخدام وثيقة سفر مزورة للسفر إلى مالطا.

وأوضح التقرير، أن “رجل ليبي اعترف بأنه قدّم وثيقة هوية مزورة لمسؤولي الهجرة في مطار مالطا الدولي، وأوقفت شرطة الهجرة هذا الرجل يوم الثلاثاء الماضي”.

وأردف التقرير؛ أن السلطات المالطية اتهمت “محمود أحمد موسي الهدار باستخدام تصريح إقامة بلجيكي مزور، والاستفادة عن علم من المستند المزور، وإعطاء معلومات كاذبة لموظفي الهجرة، ومخالفات تتعلق بالتزوير بموجب قانون الهجرة المالطي”.

وأكمل التقرير مبيناً أن “الشرطة أوقفت الرجل بعد ظهر الثلاثاء الماضي بعد أن لاحظ مسؤولو الهجرة أن تصريح الإقامة البلجيكي الذي استخدمه للسفر من ليبيا إلى تونس ثم إلى مالطا مزور بشكل واضح”.

وأفاد التقرير؛ أن “مفتش الادعاء كارل روبرتس؛ أوضح أن المتهم أخبر الشرطة أنه اشترى بطاقة الصعود إلى الطائرة مقابل 3000 يورو من وكالة سفر. ودفع الرجل في البداية بأنه غير مذنب”.

وأشار التقرير؛ أن “المحامي فيكتور بوغيجا، الذي ساعد الهدار، في البداية؛ طعن في تهم التزوير، وطالب بإلغاء التهم المتعلقة بالتزوير، إلى جانب تهمة الاستغلال عن علم لوثائق مزورة”.

وأوضح التقرير، أنه “تم سحب التهم محل الخلاف، واعترف المتهم بالتهم المتبقية، حيث اعترف الرجل باستخدامه الوثيقة المعنية وحيازتها، لكن أكد أنه لم يقم بتزويرها”.

وختم التقرير مبيناً أن “المحكمة حكمت برئاسة القاضي فيكتور أكسياك على الرجل الليبي بالحبس لمدة ستة أشهر”.