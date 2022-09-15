صحة باشاغا: إيفاد 61 طفلا مصابا بالسرطان للعلاج بالأردن

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 September, 2022

قرر عثمان عبد الجليل وزير الصحة في الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا إيفاد (61) طفلاً مصاباً بالسرطان للعلاج في مستشفى الحسين بالأردن لإجراء عمليات زرع نخاع هناك نتيجة لتعذر مثل هذه العمليات داخل للبلاد.

جاء ذلك عقب زيارة وزير الصحة لمستشفى بنغازي التعليمي لطب وجراحة الأطفال واطلاعه على الأحوال الصحية المتردية للأطفال المرضى واستماعه لآراء ونصائح الأطباء المتخصصين المشرفين على متابعة علاج هؤلاء الأطفال بالمستشفى.

وبينت صفحة “أخبار وزارات الحكومة الليبية” أن وزراء الصحة والمالية بالحكومة الليبية سددوا قيمة الديون المستحقة لصالح مركز الحسين للأورام حسب الإتفاقية المبرمة مع مستشفى بنغازي التعليمي لطب وجراحة الأطفال لكي يتم إستقبال هذه الحالات في أقرب وقت ممكن.