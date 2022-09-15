المالية تعلن تسليم مرتبات سبتمبر إلى المصرف المركزي 

العنوان – طرابلس

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الخميس أنها سلمت أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر سبتمبر لإدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الأذونات لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة، موضحة إحالتها للإدارة المذكورة لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أعلنت مطلع سبتمبر الجاري أنها سلمت أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر أغسطس.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر حسابها على “فيسبوك” أن أذونات الصرف التي تم تسليمها لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة.

وأشارت وزارة المالية إلى أذونات الصرف تم تسليمها إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.