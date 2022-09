غلوب نيوز واير: ارتفاع كبير في حجم إنفاق ليبيا على شراء أجهزة الغسيل الكلوي

ليبيا – توقع تقرير إخباري نشره موقع أخبار “غلوب نيوز واير” الأميركي المزيد من التوسع في إنفاق ليبيا بهدف توفير أجهزة غسيل الكلى خلال العقد الزمني القادم.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، كشف عن إنفاق البلاد 487 مليونًا و800 ألف دولار لشراء هذه الأجهزة خلال العام 2021 مبينًا أن الفترة الممتدة بين العامين 2022 و2032 ستشهد نموًا سنويًا مركبًا في حجم هذه الأموال بمقدار 3.3%.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع الكبير في حجم الأموال المطلوب توفيرها للتصدي لأمراض الكلى لكون الأخيرة مزمنة ولنقص الأعضاء المتبرع بها قياسا بعدد المرضى، ما يجعل تقنية الغسيل الدائمة الطريقة الأساسية الوحيدة للعلاج في ظل غياب البديل الكلوي.

وأكد التقرير توفير ليبيا المتوسطة النمو وفقًا لمؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية عبر شبكة مرافق طبية سريعة النمو وصولًا مجانيًا إلى غسيل الكلى، مستدركًا بالإشارة لعدم وجود بيانات دقيقة على المستوى الوطني بشأن الزرع الكلوي في البلاد، فضلًا عن غياب المعرفة الواضحة بالبنية التحتية للغسيل.

ترجمة المرصد – خاص

