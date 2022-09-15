مفوضية الانتخابات: لن نخيب أمل الليبيين الساعين لبناء مقومات الدولة الجديدة

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أنها تجدد عزمها على تنفيذ الاستحقاقات الوطنية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للديمقراطية، مشيرة إلى أنها لن تخيب أمل الليبيين الساعين لبناء مقومات الدولة الجديدة.

وقال بيان صادر عن المفوضية: “أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 سبتمبر يوماً دولياً للديمقراطية، حيث تحتفل دول العالم الديمقراطي ومن بينها ليبيا بهذا اليوم، لتعزيز قيم المشاركة الانتخابية على قدم المساواة والعمل من أجل السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان”.

وأضاف البيان “عبر الشعب الليبي من خلال ثلاثة استحقاقات انتخابية عن وعيه الراسخ بأن التداول السلمي للسلطة هو أعلى معايير تقدم المجتمعات الديمقراطية، وأكّد ذلك عند تحديثات سجل الناخبين، حيث سجّل في سجل الناخبين (2,879,334) ناخباً وناخبةً، كرسالة صريحة عن رغبتهم في المشاركة في الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021م، وكتعبير ناضج عن عمق وعي هذا الشعب وتطلعاته إلى دولة ديمقراطية ناهضة ومستقرة”.

وتابع “بهذه المناسبة تتقدم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الشعب الليبي وجميع دول العالم الديمقراطي بالتهنئة، مجددة عزمها على المضي قدماً لتحقيق أهدافها، ومضاعفة جهودها واستعداداتها وإمكانياتها وتطوير كوادرها في سبيل توفير أفضل الظروف لاستكمال الاستحقاقات الوطنية، مؤكدة أنها لن تخيب أمل الليبيين الذين أعربوا عن خيارهم الديمقراطي سعياً إلى بناء مقومات الدولة الجديدة القائمة على سيادة القانون والمؤسسات”.