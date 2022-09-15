مكافحة الأمراض: 9 إصابات جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 September, 2022

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا بنسبة إصابة بلغت 7.8% من إجمالي 115 عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية أنه لم يتم تسجيل حالات حرجة كما لم يتم تسجيل وفيات فيما تماثلت 3 حالات للشفاء.

وأكد المركز أنه جرى في العاصمة الليبية طرابلس تسجيل 07 حالات وفي سبها بالجنوب الليبي جرى تسجيل حالتين.

وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 506.918 حالة منها الحالات النشطة: 16 حالة والمتعافين: 500.465 حالة والٍوفيات: 6.437 حالة.