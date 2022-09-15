عقيلة: الرئاسي منحاز لحكومة الدبيبة ويجب عليه أن يطلع جيدا على اختصاصاته

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اعتبر رئيس المجلس الرئاسي منحاز لحكومة الدبيبة على عكس ما يدعي بوقوفه على مسافة واحدة من الجميع

اعتبر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اليوم الخميس، أن المجلس الرئاسي منحاز إلى حكومة الوحدة، على عكس قوله بإنه يقف على مسافة واحدة من الجميع.

ودعا عقيلة، في كلمة خلال جلسة المجلس المنعقدة في مقره في بنغازي، المجلس الرئاسي إلى الاطلاع على اختصاصاته جيدا. وقال “لا يمكن للمجلس الرئاسي أن يلمح ويهدد بوضع قاعدة دستورية”.

وقال عقيلة إن مؤسسات المصرف المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لم تعد تتبع مجلس النواب وفقدت صفتها القانونية.

وأضاف، “يجب علينا استبدال مناصب مسؤولي المصرف المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية وإحالتهم للتحقيق”.

وأوضح عقيلة، أن محافظ المصرف المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لم يلتزموا بقرارات المجلس ولم يرسلوا تقارير هيئاتهم إلى المجلس وأصبحوا يتلقون الأوامر من الحكومة منتهية الولاية.