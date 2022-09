العرفي: جلسة البرلمان اليوم ستتضمن مناقشة انتخابات رئيس للمحكمة العليا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن جلسة المجلس المقررة عقدها اليوم الخميس، ستخصص لعرض إحاطة شاملة لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، حول زيارته لتركيا ومصر وقطر ومناقشة كيفية الوصول إلى الانتخابات.

العرفي أوضح في تصريح لشبكة “لام” أن الجلسة ستطرق لمناقشة ما توقفت عليه الجلسة السابقة ومنع النواب من السفر وحضور جلسة البرلمان.

وأكد على أنه ستجرى مناقشة انتخابات رئيس للمحكمة العليا، بحكم أن محمد الحافي الرئيس الحالي مكلف بتسيير المحكمة لحين اجتماع الجمعية العمومية وانتخاب رئيس جديد للمحكمة العليا.

وبيّن أن الجلسة ستناقش أيضًا مدى إمكانية توحيد المرتبات نهاية سبتمبر، بعد إحالة قانون توحيد المرتبات إلى اللجنة المالية لوضع الوعاء المالي للقيادات العليا مثل رئيس الدولة ورئيس مجلس النواب والوزراء ورؤساء الهيئات وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد وغيرها.

