الميهوب: نأمل رفع تركيا وقطر يدهما عن نشر الفوضى

الوطن|متابعة

طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، رئاسة المجلس بتكليف اللجنة باستلام ملف مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بسبب تأثيرها الضار على الأجيال الصاعدة من الشباب.

جاء ذلك خلال جلسة البرلمان في بنغازي، التي دعا فيها الميهوب لوضع حد لما تقوم به الحكومة المنتهية بخصوص منح الجنسيات والتزوير في الأرقام الوطنية لما له من تأثير على العملية الانتخابية القادمة.

وعبر الميهوب عن أمله برفع تركيا وقطر يدهما عن نشر الفوضى بعد زيارة المستشار صالح لهذه الدولتين.