عقيلة صالح يهاجم الكبير وشكشك والحاسي: فقدوا الصفة القانونية

أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الخميس، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي فقدوا الصفة القانونية.

وقال صالح خلال جلسة مغلقة للمجلس عقدت في مدينة بنغازي، أن ”هؤلاء لم يعودوا يتبعون مجلس النواب“.

وأوضح في كلمته، أن ”محافظ المصرف المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لم يلتزموا بقرارات المجلس، ولم يرسلوا تقارير هيئاتهم إلى المجلس، وأصبحوا يتلقون الأوامر من الحكومة منتهية الولاية“.

ودعا صالح المجلس الأعلى للدولة إلى أن يرد على مجلس النواب فيما يتعلق بهذه المناصب وإحالتهم إلى التحقيق في أداء واجباتهم وإهمال المهام المناطة بهم.