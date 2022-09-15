المنفي يقبل دعوة «تبون» للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس بطرابلس، المبعوث الجزائري الخاص لرئيس جمهورية الجزائر ، إبراهيم مراد.

وشارك في حضور اللقاء وزير الداخلية المكلف، وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، والسفير الجزائري لدى ليبيا، سليمان شنين.

وسلم المبعوث الخاص، للمنفي رسالة خطية، من شقيقه الرئيس الجزائري، “عبد المجيد تبون”، تضمنت دعوة الرئيس للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم، فضلاً عن التأكيد حرص الجزائر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وحمّل المنفي ، المبعوث الجزائري نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، مرحباً بالدعوة الموجهة إليه، معرباً عن تطلع المجلس الرئاسي، للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية، في تعزيز العمل العربي المشترك.

وأكد رئيس المجلس الرئاسية اعتزاز ليبيا بما يربطها بالجاره الشقيقة الجزائر وشعبها من علاقات تاريخية، واجتماعية متميزة على المستويين الرسمي والشعبي.