السايح يبحث مع سفراء أفارقة دعم المسار الديمقراطي في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 September, 2022

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الخميس سفراء كل من: السودان عثمان البشير، ودولة النيجر اسياد كاتو، والقائم بأعمال دولة نيجيريا ستيفن أوروو، والقائم بأعمال سفارة مالي، وذلك في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس المفوضية، بحث سبل التعاون في المجال الانتخابي بين دول الاتحاد الأفريقي، كما جرى استعراض تحضيرات المفوضية للانتخابات المرتقبة.

وأشاد مسؤولو البعثات بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية، كما أكدوا على أهمية بناء علاقات قوية بين المؤسسات الانتخابية الأفريقية، وأهمية دعم المفوضية في ترسيخ المسار الديمقراطي، لما يمثله من انعكاس على أمن واستقرار دول أفريقيا.